"Жена была на 9-м месяце. Я не мог уже просто сидеть и ждать", - Коноплянка рассказал, почему не подписал контракт с Атлетико
Но потом возник вариант с Севильей
sport24
Вингер "Краковии" и
- Перед "Севильей" я неделю сидел в отеле и ждал, когда мне дадут зеленый свет, чтобы я подписал контракт с "Атлетико". Никто не знает этого. Я же приехал сначала туда.
Симеоне говорит: "Дайте час, дайте второй час". Просто им нужно было одного человека продать. С ним были проблемы с трансфером. Нужно было вырезать одного игрока, чтобы потом посадить второго.
Я сидел неделю. Жена была на 9-м месяце. Я не мог уже просто сидеть, ей нужна была помощь. Мне просто хотелось поскорее вернуться и помочь, быть рядом. Не мог уже больше, неделю или дней 10 сидел. Все агенты меня прям держали: "Не уезжай. Не надо другой клуб. Сейчас вот "Атлетико" подпишет".
- "Севилья" - вариант, потому что не срослось с "Атлетико"?
- Да. Сижу и говорю им: "Все, я не могу больше. Я уезжаю". Помню, что сорвался. Сказал, что пусть берут билеты, не могу больше ждать, лечу назад. Они мне: "Хорошо, давай мы тебе тогда другой вариант найдем". Агент через пару часов: "У меня есть "Севилья". Тебя устраивает?" Я такой: "Так, "Севилья"… Вроде хороший вариант, Лига Европы, три подряд выиграли, Эмери". Игроков даже не проверил, кто на позициях. В то время, в 26 лет меня это вообще не интересовало. Я был настолько в себе уверен, что буду играть.
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