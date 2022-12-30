Коноплянка: У Де Дзерби было предвзятое отношение - сделать меня везде виноватым

Украинский хавбек "Краковии" Евгений Коноплянка рассказал, почему покинул " Шахтер ", когда команду возглавил Роберто Де Дзерби.

"Начнем с того, что у меня было очень много травм в "Шахтере". Это очень повлияло. Не смог до конца помочь. Все началось неплохо, забивал что-то там, играл, все нормально. С Каштру все было хорошо. Я пришел к определенному тренеру - было все отлично.

Следующий чемпионат мы не выиграли, поэтому решили его поменять. И у меня опять начинаются травмы. Приходит другой тренер. Я с этой травмой борюсь-борюсь, никак не могу из нее вылезти. Она уже была на протяжении трех месяцев. Я очень хотел вернуться, еще на Евро хотел успеть. С Шевченко был на связи. Говорю: "Все равно чем смогу - тем помогу". Он говорит: "Мы тебя ждем".

Я пытался, но не успел. Такая травма вышла, что нужно было больше времени. И ко мне потом подходит Срна. Говорит: "Приходит этот тренер (Де Дзерби - прим.), он на тебя не рассчитывает". Говорю: "Супер, что так подошел и сказал. Только приветствую". У тренера какие-то свои планы, он не видит меня - это нормально. Я буду тренером, кто-то на меня тоже будет обижаться. Здесь не стоит обижаться, это футбол, он видит так.

Говорю: "Супер, что сказали мне в лицо, а не за спиной". Что там трансферное окно закрывается, а меня начинают душить, допустим. Я им сказал: "Извините, не могу сейчас уйти, потому что у меня травма. Кому я там буду нужен? Я даже сам не смогу смотреть в лицо тренеру другой команды. Потому что пришел и ковыляю, потому что нога еще болит. Не могу так". Поэтому я остался до зимы.

Говорят, у меня были плохие отношения. Ну конечно, если тренер тебе уже сказал через кого-то, а мне лично. Но окей, это тоже приветствуется, что хотя бы передал. Я начал все равно тренироваться, доказывать, как любой футболист. Но я вижу, чувствую, что ко мне какой-то негатив все равно присутствует. Будто у нас что-то произошло до этого всего. Может, бы как-то были знакомы, не знаю. Может, я ему где-то пломбы повыбивал. Шучу.

Не принимаю сейчас близко к сердцу, не держу зла на него. Окей, это его выбор. Но было предвзятое отношение. Неважно, как бы я сыграл, тренировался - сделать везде виноватым. Ты тренер, можешь, как хочешь подставить все, что выйдет так, что ты везде неправ.

И после этого ты уже не думаешь про деньги. Если быть откровенным, никогда о них не думал, чтобы получать больше. Для меня самое важное было, чтобы чувствовать себя в команде", - сказал Коноплянка.