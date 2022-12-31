Коноплянка: В Польше хороший чемпионат, мне интересно с ними играть

Украинский легионер "Краковии" Евгений Коноплянка прокомментировал уровень польской Экстраклясы:

“ – Это плюс-минус украинский чемпионат. Возьмем середину: "Заря", "Ворскла", "Александрия". Здесь похожи команды, они все такие.

– Чемпионат более ровный?

– Да. Почему я назвал эти клубы – это непростые команды, с ними тяжело играть всем. Посмотри на "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1" тоже. Днепряне стараются играть в пас, строить игру, а тут как в последний раз играют в футбол.

Все ценят его, отдаются, дисциплина. У них все это есть. Ну, мастерство… Она есть, вот идут такие команды, как “Лех”, “Ракув” сейчас.

Довольно хороший чемпионат, мне интересно с ними играть. Но как только я пришел, мне нужно было привыкнуть. Я был как под мостом, эти бомбы летают, мячи (речь идет об игре с большим количеством длинных верховых ремней – прим.). Думал, куда я попал. Потребовалось время для адаптации.

Болельщики очень азартны, на каждый матч приходят больше полустадиона, это точно. Если топ-игра, то это почти полный стадион. Всегда болеют, молодцы. Нет такого, что мы уступаем, а они бегут: "Играйте дальше сами", - сказал Коноплянка.