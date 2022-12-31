Миколенко снова в основе. Стартовые составы на матч Ман Сити – Эвертон
Виталий сыграет против Рияда Мареза
Фото: KEEPUP
"Манчестер Сити" и ливерпульский "Эвертон" объявили стартовые составы на предстоящий матч восемнадцатого тура АПЛ. Первые на данный момент идут на втором месте в таблице лиги, вторые – на шестнадцатом.
Стартовый состав "Ман Сити":
Эдерсон – Льюис, Стоунс, Аканджи, Аке – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Холанд, Грилиш
Стартовый состав "Эвертона":
Пикфорд – Паттерсон, Годфри, Коади, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Гейе, Онана, Грэй – Калверт-Льюин
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