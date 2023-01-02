Экс-форвард Днепра расторг контракт с клубом из Европы

Румынский "Оцелул" прекратил сотрудничество с украинским нападающем Евгением Бохашвили. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует официальный сайт клуба.

29-летний украинец перешел в "Оцелул" в сентябре на правах свободного агента. За это время форвард успел сыграть 13 матчей. На его счету три гола и две результативные передачи.

В Украине Бохашвили известен по выступлениям за "Днепр", львовские "Карпаты", "Волынь", "Нефтяник" и "Рух". За рубежом Евгений успел поиграть также за грузинское "Торпедо", "Минск" (Беларусь), индонезийский "Слеман", "Паханг", "Персипуру" и вьетнамский "Намдинь".