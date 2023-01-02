Экс-форвард Днепра расторг контракт с клубом из Европы
Футболист остался без клуба
Фото: ascotelul.ro
Румынский "Оцелул" прекратил сотрудничество с украинским нападающем Евгением Бохашвили. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует официальный сайт клуба.
29-летний украинец перешел в "Оцелул" в сентябре на правах свободного агента. За это время форвард успел сыграть 13 матчей. На его счету три гола и две результативные передачи.
В Украине Бохашвили известен по выступлениям за "Днепр", львовские "Карпаты", "Волынь", "Нефтяник" и "Рух". За рубежом Евгений успел поиграть также за грузинское "Торпедо", "Минск" (Беларусь), индонезийский "Слеман", "Паханг", "Персипуру" и вьетнамский "Намдинь".
Популярное сейчас
- В результате ракетного удара россиян 31-го декабря повреждения получил университет Шевченка
- АПЛ. Ноттингем Форест - Челси 1:1. Шансов на топ-4 все меньше
- Лука Модрич отказал Аль-Нассру и Интеру Майями. Он проведет еще сезон в Реале
- Мудрик уже согласовал контракт с Арсеналом на пять лет
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО