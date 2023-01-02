Коноплянка: Бутсы на гвоздь в сборной я еще не повесил
Вингер питает надежду вернуться в состав "сине-желтых"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Краковии" Евгений Коноплянка прокомментировал свое возможное возвращение в сборную Украины.
– Сборная Украины – это болезненная тема для тебя сейчас?
– Да, конечно. Почему я клуб захотел сменить? Разумеется, не играл, хотел поскорее это сделать, травмы залечил. И нужно было идти куда-нибудь, где я буду играть. Вот говорил о ЛАСКе, думал: "Пойду в Австрию, там поиграю, чтобы вернуться в сборную". Тогда я еще не знал, кто станет тренером. Потом я пошел все же в "Краковию". Среднячок, если помогу, то пойдем вверх, Лига Европы.
Думал, что буду в хорошей форме и вернусь. Пока тишина. Бутсы на гвоздь в сборной еще не повесил точно, поэтому больше нечего сказать.
– Кто из тренеров, с которыми приходилось работать в сборной, для тебя был самый комфортный?
– Фоменко, все комфортно. Только этот результат с Францией запомнился навсегда (в плей-офф отбора ЧМ-2014 - прим.), тоже болезненная тема. Хорошо выступали все эти годы и один матч просто перечеркнул все до этого. С Андреем Николаевичем (Шевченко) тоже.
– Поддерживаешь с ним связь?
– Последний раз на Евро общался, я должен был попасть. Сердцем точно был с Украиной, со всеми ребятами. На связи тогда был с ним. Какую работу проделали… надо отметить еще тренерский штаб, итальянцев, было в удовольствие с ними работать.
– В Краков к ребятам на сбор не приезжал?
– Нет.
– Больно?
– Да. Сказал, что приеду только тогда, когда вернусь. Приезжать туда, где меня не ждут – зачем?
Окей, я не играл долго, но травмы. Я ведь не просто забросил, потому что на рыбалку или дискотеку ушел. Были травмы полгода, но это не 2 года я где-то потерялся. Меня видят, в какой я форме, можно посмотреть некоторые игры. Или даже выводы сделать из газет, – ответил Коноплянка.
Популярное сейчас
- Экс-тренер Александрии возглавил Левый берег - СМИ
- Экс-форвард Днепра расторг контракт с клубом из Европы
- В сети появилось ВИДЕО, как украинский самолет уничтожает воздушную цель возле Киева
- Мудрик уже согласовал контракт с Арсеналом на пять лет
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
Новости по теме
- 21:50 Украинские "Жена была на 9-м месяце. Я не мог уже просто сидеть и ждать", - Коноплянка рассказал, почему не подписал контракт с Атлетико
- 14:50 Украинские Коноплянка: Жду вызова в сборную Украины. Песочек еще с меня не сыпется
- 13:44 Украинские Коноплянка: Взял бы в руки оружие. В Counter-Strike играть умею, по головам пошел бы неплохо