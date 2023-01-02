Коноплянка: Бутсы на гвоздь в сборной я еще не повесил 

Вингер "Краковии" Евгений Коноплянка прокомментировал свое возможное возвращение в сборную Украины.

– Сборная Украины – это болезненная тема для тебя сейчас?

– Да, конечно. Почему я клуб захотел сменить? Разумеется, не играл, хотел поскорее это сделать, травмы залечил. И нужно было идти куда-нибудь, где я буду играть. Вот говорил о ЛАСКе, думал: "Пойду в Австрию, там поиграю, чтобы вернуться в сборную". Тогда я еще не знал, кто станет тренером. Потом я пошел все же в "Краковию". Среднячок, если помогу, то пойдем вверх, Лига Европы.

Думал, что буду в хорошей форме и вернусь. Пока тишина. Бутсы на гвоздь в сборной еще не повесил точно, поэтому больше нечего сказать.

– Кто из тренеров, с которыми приходилось работать в сборной, для тебя был самый комфортный?

– Фоменко, все комфортно. Только этот результат с Францией запомнился навсегда (в плей-офф отбора ЧМ-2014 - прим.), тоже болезненная тема. Хорошо выступали все эти годы и один матч просто перечеркнул все до этого. С Андреем Николаевичем (Шевченко) тоже.

– Поддерживаешь с ним связь?

– Последний раз на Евро общался, я должен был попасть. Сердцем точно был с Украиной, со всеми ребятами. На связи тогда был с ним. Какую работу проделали… надо отметить еще тренерский штаб, итальянцев, было в удовольствие с ними работать.

– В Краков к ребятам на сбор не приезжал?

– Нет.

– Больно?

– Да. Сказал, что приеду только тогда, когда вернусь. Приезжать туда, где меня не ждут – зачем?

Окей, я не играл долго, но травмы. Я ведь не просто забросил, потому что на рыбалку или дискотеку ушел. Были травмы полгода, но это не 2 года я где-то потерялся. Меня видят, в какой я форме, можно посмотреть некоторые игры. Или даже выводы сделать из газет, – ответил Коноплянка.