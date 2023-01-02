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Лунин сыграет в старте Реала в первом для сливочных матче в 2023-м году

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Игра уже завтра

Лунин сыграет в старте Реала в первом для сливочных матче в 2023-м году

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин будет основным вратарем "Реала" в матче Кубка Испании.

Как сообщает AS, на командной тренировке "сливочных" отсутствовали два футболиста. Голкипер Тибо Куртуа и правый защитник Дани Карвахаль занимались по индивидуальной программе в спортзале. Источник утверждает, что бельгийский вратарь уступит свое место в старте украинцу.

Во вторник, 3 января, "сливочные" проведут первый матч этого года. "Рал" в рамках 1/16 финала Кубка Испании отправится в гости к "Касереньо". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в текущем сезоне Лунин из-за травмы Куртка успел провести четыре матча в чемпионате Испании и две встречи в Лиге чемпионов.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS

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