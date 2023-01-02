Аренда с правом выкупа. Марсель готовит очередное предложение Аталанте по Малиновскому
Французы ищут варианты
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Французский "Марсель" продолжает искать возможности для подписания в январское трансферное окно 29-летнего украинского хавбека "
Как сообщалось ранее, "Аталанта" уже отклонила одно предложение французов, и теперь "Марсель" готовится сделать второе.
Все дело в том, что "Марсель" по-прежнему не может обеспечить полноценный выкуп контракта украинца прямо сейчас, и поэтому ищет приемлемые варианты.
Как пишут французские СМИ, клуб хочет арендовать украинца с последующим обязательным выкупом.
Отмечается также, что конкурентом "Марселя" в борьбе за Малиновского является "Тоттенхэм".
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