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Аренда с правом выкупа. Марсель готовит очередное предложение Аталанте по Малиновскому

Наши за границей
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Французы ищут варианты

Аренда с правом выкупа. Марсель готовит очередное предложение Аталанте по Малиновскому

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Марсель" продолжает искать возможности для подписания в январское трансферное окно 29-летнего украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.

Как сообщалось ранее, "Аталанта" уже отклонила одно предложение французов, и теперь "Марсель" готовится сделать второе.

Все дело в том, что "Марсель" по-прежнему не может обеспечить полноценный выкуп контракта украинца прямо сейчас, и поэтому ищет приемлемые варианты.

Как пишут французские СМИ, клуб хочет арендовать украинца с последующим обязательным выкупом.

Отмечается также, что конкурентом "Марселя" в борьбе за Малиновского является "Тоттенхэм".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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