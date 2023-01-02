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Украинский голкипер может покинуть польский Лех

Наши за границей
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Артур Рудько зимой может сменить команду

Украинский голкипер может покинуть польский Лех

Фото: lechpoznan.pl

Новина українською

Украинский голкипер "Леха" Артур Рудько может покинуть польский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом пишут местные журналисты.

Все дело в том, что "Лех" близок к подписанию голкипера пражской "Спарты" Доминика Голеца (аренда с возможным выкупом).

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Таким образом, Рудько может без игровой практики, и если переход Голеца все-таки совершится, украинец будет вынужден искать себе новую команду.

Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец провел за "Лех" 6 матчей, в которых пропустил 11 голов и дважды отстоял "на ноль".

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В статье: Артур Рудько Лех (Познань)
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