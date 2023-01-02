Украинский голкипер может покинуть польский Лех

Украинский голкипер "Леха" Артур Рудько может покинуть польский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом пишут местные журналисты.

Все дело в том, что "Лех" близок к подписанию голкипера пражской "Спарты" Доминика Голеца (аренда с возможным выкупом).

Читайте также Цитаишвили снова остался в запасе Леха на матч ЛЧ - Рудько сыграет с первых минут

Таким образом, Рудько может без игровой практики, и если переход Голеца все-таки совершится, украинец будет вынужден искать себе новую команду.

Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец провел за "Лех" 6 матчей, в которых пропустил 11 голов и дважды отстоял "на ноль".