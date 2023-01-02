Украинский голкипер может покинуть польский Лех
Артур Рудько зимой может сменить команду
Фото: lechpoznan.pl
Украинский голкипер "Леха" Артур Рудько может покинуть польский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом пишут местные журналисты.
Все дело в том, что "Лех" близок к подписанию голкипера пражской "Спарты" Доминика Голеца (аренда с возможным выкупом).
Таким образом, Рудько может без игровой практики, и если переход Голеца все-таки совершится, украинец будет вынужден искать себе новую команду.
Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец провел за "Лех" 6 матчей, в которых пропустил 11 голов и дважды отстоял "на ноль".
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Источник:Джерело
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