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Лунин в заявке Реала на матч Кубка Испании с Касереньо, Куртуа на матч не едет

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Украинец выйдет в старте

Лунин в заявке Реала на матч Кубка Испании с Касереньо, Куртуа на матч не едет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин, вероятно, будет основным вратарем "Реала" в ближайшем матче Кубка Испании против "Касереньо".

В заявке команды на матч есть украинский голкипер Андрей Лунин, а также еще два вратаря – Луис Лопес и Лукас Канисарес.

В то же время, в составе отсутствует вратарь Тибо Куртуа, у него проблемы со здоровьем.

Во вторник, 3 января, "сливочные" проведут первый матч этого года. "Реал" в рамках 1/16 финала Кубка Испании отправится в гости к "Касереньо". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в текущем сезоне Лунин из-за травмы Куртуа успел провести четыре матча в чемпионате Испании и две встречи в Лиге чемпионов.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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