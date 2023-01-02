Лунин в заявке Реала на матч Кубка Испании с Касереньо, Куртуа на матч не едет

Украинский голкипер Андрей Лунин, вероятно, будет основным вратарем " Реала " в ближайшем матче Кубка Испании против "Касереньо".

В заявке команды на матч есть украинский голкипер Андрей Лунин, а также еще два вратаря – Луис Лопес и Лукас Канисарес.

В то же время, в составе отсутствует вратарь Тибо Куртуа, у него проблемы со здоровьем.

Во вторник, 3 января, "сливочные" проведут первый матч этого года. "Реал" в рамках 1/16 финала Кубка Испании отправится в гости к "Касереньо". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в текущем сезоне Лунин из-за травмы Куртуа успел провести четыре матча в чемпионате Испании и две встречи в Лиге чемпионов.