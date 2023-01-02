Лунин в заявке Реала на матч Кубка Испании с Касереньо, Куртуа на матч не едет
Украинец выйдет в старте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин, вероятно, будет основным вратарем "
В заявке команды на матч есть украинский голкипер Андрей Лунин, а также еще два вратаря – Луис Лопес и Лукас Канисарес.
В то же время, в составе отсутствует вратарь Тибо Куртуа, у него проблемы со здоровьем.
Во вторник, 3 января, "сливочные" проведут первый матч этого года. "Реал" в рамках 1/16 финала Кубка Испании отправится в гости к "Касереньо". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, в текущем сезоне Лунин из-за травмы Куртуа успел провести четыре матча в чемпионате Испании и две встречи в Лиге чемпионов.
????✅ ¡Nuestros convocados para el partido @CPCacerenoSAD!#CopaDelRey pic.twitter.com/hqhJ6Aj15i— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 2, 2023
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