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Ребров: Будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным

Наши за границей
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Пока что сезон у Аль-Айна не клеится

Ребров: Будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным

instagram.com/rebrov_serhiy

Новина українською

"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва вышел из отпуска и возобновил тренировки.

"Возвращаемся к работе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным и привел к удачному завершению этого сезона", — написал Ребров.

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Напомним, что команда Реброва сыграла вничью в трех последних поединках.

"Аль-Айн" завершил осеннюю часть сезона на седьмой позиции в чемпионате ОАЭ. Следующий официальный поединок команда Реброва и Ярмоленко проведет 22 января с "Аль-Батаехом".

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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