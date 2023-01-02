Ребров: Будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным
Пока что сезон у Аль-Айна не клеится
instagram.com/rebrov_serhiy
"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва вышел из отпуска и возобновил тренировки.
"Возвращаемся к работе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы 2023 год стал для нас успешным и привел к удачному завершению этого сезона", — написал Ребров.
Напомним, что команда Реброва сыграла вничью в трех последних поединках.
"Аль-Айн" завершил осеннюю часть сезона на седьмой позиции в чемпионате ОАЭ. Следующий официальный поединок команда Реброва и Ярмоленко проведет 22 января с "Аль-Батаехом".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роналду ещё не всё. В контракте с Аль-Насром прописан переход в Ньюкасл, если сороки выйдут в ЛЧ
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
- Лунин сыграет в старте Реала в первом для сливочных матче в 2023-м году
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн