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Шотландский Сент-Джонстон продлил контракт с 20-летним украинским хавбеком

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Максим Кучерявый продолжает набирать висты в Шотландии

Шотландский Сент-Джонстон продлил контракт с 20-летним украинским хавбеком

perthstjohnstonefc.co.uk

Новина українською

Шотландский "Сент-Джонстон" подписал новый контракт с украинским хавбеком Максимом Кучерявым.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.

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Напомним, что в конце прошлого года 20-летний игрок впервые был вызван в молодежную сборную Украины.

Кучерявый выступает на позиции центрального или флангового хавбека. В нынешнем сезоне провел 10 матчей, а "Сент-Джонстон" в Премьер-Лиге Шотландии занимает 7-е место.

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В статье: Сент-Джонстон (Шотландия) Максим Кучерявый
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
03.01.2023 в 18:33
Коли він встиг награти 10 матчів?
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