Шотландский Сент-Джонстон продлил контракт с 20-летним украинским хавбеком

Шотландский "Сент-Джонстон" подписал новый контракт с украинским хавбеком Максимом Кучерявым.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, что в конце прошлого года 20-летний игрок впервые был вызван в молодежную сборную Украины.

Кучерявый выступает на позиции центрального или флангового хавбека. В нынешнем сезоне провел 10 матчей, а "Сент-Джонстон" в Премьер-Лиге Шотландии занимает 7-е место.

The Football Club is delighted to announce that Max Kucheriavyi has signed a two-year contract extension.



"It was an easy decision to stay. I'm settled here and I am looking forward to working hard and progressing over the next few years."#SJFC | @spfl