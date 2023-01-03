Шотландский Сент-Джонстон продлил контракт с 20-летним украинским хавбеком
Максим Кучерявый продолжает набирать висты в Шотландии
perthstjohnstonefc.co.uk
Шотландский "Сент-Джонстон" подписал новый контракт с украинским хавбеком Максимом Кучерявым.
Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.
Напомним, что в конце прошлого года 20-летний игрок впервые был вызван в молодежную сборную Украины.
Кучерявый выступает на позиции центрального или флангового хавбека. В нынешнем сезоне провел 10 матчей, а "Сент-Джонстон" в Премьер-Лиге Шотландии занимает 7-е место.
The Football Club is delighted to announce that Max Kucheriavyi has signed a two-year contract extension.— St. Johnstone FC (@StJohnstone) January 3, 2023
"It was an easy decision to stay. I'm settled here and I am looking forward to working hard and progressing over the next few years."#SJFC | @spfl
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