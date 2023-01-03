Славия досрочно забрала Таловерова из аренды в Словане
Украинец вернулся в пражскую команду
Славия
Украинский защитник Максим Таловеров вернулся из аренды в "Словане" в пражскую "Славию".
Аренда украинца была рассчитана до конца сезона, но "Славия" отозвала игрока ранее запланированного срока.
Украинец уже приступил к тренировкам с пражанами.
Напомним, что в текущем сезоне Таловеров провел 16 матчей за Слован, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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Источник:Твиттер Славии
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