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Славия досрочно забрала Таловерова из аренды в Словане

Наши за границей
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Украинец вернулся в пражскую команду

Славия досрочно забрала Таловерова из аренды в Словане

Славия

Новина українською

Украинский защитник Максим Таловеров вернулся из аренды в "Словане" в пражскую "Славию".

Аренда украинца была рассчитана до конца сезона, но "Славия" отозвала игрока ранее запланированного срока.

Украинец уже приступил к тренировкам с пражанами.

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Напомним, что в текущем сезоне Таловеров провел 16 матчей за Слован, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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В статье: Слован (Либерец) Славия (Прага) Максим Таловеров
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Источник:
Твиттер Славии

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