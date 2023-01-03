Яремчук и Соболь вернулись к тренировкам с Брюгге

Бельгийский "Брюгге" официально возобновил тренировки после новогодних праздников.

И эта была первая тренировка команды под руководством нового главного тренера Скотта Паркера , который на днях принял команду.

Как сообщает пресс-служба клуба, к тренировкам вернулся и украинский нападающий Роман Яремчук, который пропустил последние матчи команды из-за травмы.

В то же время пока не известно, сможет ли Яремчук принять участие в поединке 19-го тура чемпионата Бельгии с "Генком", который пройдет 8 января.

Добавим, что также в тренировке участвовал еще один украинец – защитник Эдуард Соболь, который также находился в лазарете "Брюгге".

Напомним, что после 18 матчей "Брюгге" набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.