Яремчук и Соболь вернулись к тренировкам с Брюгге
Команда вышла из небольшого рождественского отпуска
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский "Брюгге" официально возобновил тренировки после новогодних праздников.
И эта была первая тренировка команды
Как сообщает пресс-служба клуба, к тренировкам вернулся и украинский нападающий Роман Яремчук, который пропустил последние матчи команды из-за травмы.
В то же время пока не известно, сможет ли Яремчук принять участие в поединке 19-го тура чемпионата Бельгии с "Генком", который пройдет 8 января.
Добавим, что также в тренировке участвовал еще один украинец – защитник Эдуард Соболь, который также находился в лазарете "Брюгге".
Напомним, что после 18 матчей "Брюгге" набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
2023 has officially started. ???????????????? pic.twitter.com/4Yf5z0K1Z5— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 3, 2023
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