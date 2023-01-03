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Яремчук и Соболь вернулись к тренировкам с Брюгге

Наши за границей
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Команда вышла из небольшого рождественского отпуска

Яремчук и Соболь вернулись к тренировкам с Брюгге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийский "Брюгге" официально возобновил тренировки после новогодних праздников.

И эта была первая тренировка команды под руководством нового главного тренера Скотта Паркера, который на днях принял команду.

Как сообщает пресс-служба клуба, к тренировкам вернулся и украинский нападающий Роман Яремчук, который пропустил последние матчи команды из-за травмы.

В то же время пока не известно, сможет ли Яремчук принять участие в поединке 19-го тура чемпионата Бельгии с "Генком", который пройдет 8 января.

Добавим, что также в тренировке участвовал еще один украинец – защитник Эдуард Соболь, который также находился в лазарете "Брюгге".

Напомним, что после 18 матчей "Брюгге" набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь
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Источник:
ФК Брюгге

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