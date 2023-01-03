"В команде все были горды, что у нас такой смелый тренер", - экс-игрок Шерифа вспомнил, как Вернидуб уехал на войну

Бразильский полузащитник Бруно Фелипе, который в прошлом сезоне играл под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба в "Шерифе", рассказал как тогдашний главный тренер коуч покинул команду после начала войны в Украине.

- Ты помнишь, какие события начались 24 февраля в соседней Украине в день вашего матча с "Брагой"?

- Конечно, помню.

- Ваш тренер сразу после этого матча покинул команду. На тот момент это выглядело все очень странно. Что случилось на самом деле? Ты помнишь, как он себя вел в тот день перед матчем?

- Он очень тяжело и болезненно воспринял эту ситуацию, которая случилась у него в стране. Он был очень взволнован, плакал. Когда мы смотрели видео военных действий, которые происходили на Украине, было страшно. Взрывы, люди умирают. Мы понимали, как в этот момент ему тяжело, учитывая, что вся его семья находилась в зоне такого риска.

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- Лично я был в шоке, когда Вернидуб после матча с "Брагой" сразу покинул "Шериф". Многие на его месте, наоборот, остались бы где угодно, только не в Украине. Люди платили десятки тысяч долларов, чтобы уехать подальше от боевых действий и не идти воевать, а он взял и сам туда поехал…

- Он настоящий мужчина и любит свою страну. У него там осталась семья. Он должен был быть с ними.

- Но ведь он мог спокойно забрать и перевести всю семью в Тирасполь и спокойно работать дальше с "Шерифом", а дальше хоть всю зарплату отправляй на нужды и помощь армии…

- Но ведь всех невозможно перевезти. Есть же еще дедушки, бабушки, братья, сестры, родственники. Скажу тебе так: я на его месте тоже поехал бы защищать свою родину, если бы у меня в стране началась война. Мы все были горды, что у нас такой смелый тренер.

- А у тебя не было желания 24 февраля тоже уехать куда-нибудь подальше из Тирасполя после матча с "Брагой"? Точнее, даже не уехать, а не возвращаться. Ты не боялся?

- У нас было командное собрание. Руководство нас заверило, что все хорошо, ничего опасного в Тирасполе не происходит. В качестве аргументов - они тоже сами все возвращаются домой, и никто ничего не боится.