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Лунин в старте Реала на матч 1/16 финала Кубка Испании против Касереньо

Наши за границей
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Куртуа сегодня отдыхает

Лунин в старте Реала на матч 1/16 финала Кубка Испании против Касереньо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин, выйдет в стартовом составе "Реала" в сегодняшнем матче 1/16 финала Кубка Испании против "Касереньо".

Основной кипер сливочных Тибо Куртуа на матч не поехал - у него проблемы со здоровьем.

Напомним, что поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также отметим, что в текущем сезоне Лунин из-за травмы Куртуа успел провести четыре матча в чемпионате Испании и две встречи в Лиге чемпионов, в которых пропустил 4 гола и два поединка отстоял "на ноль".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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