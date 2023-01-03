Лунин в старте Реала на матч 1/16 финала Кубка Испании против Касереньо
Куртуа сегодня отдыхает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин, выйдет в стартовом составе "
Основной кипер сливочных Тибо Куртуа на матч не поехал - у него проблемы со здоровьем.
Напомним, что поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет
Также отметим, что в текущем сезоне Лунин из-за травмы Куртуа успел провести четыре матча в чемпионате Испании и две встречи в Лиге чемпионов, в которых пропустил 4 гола и два поединка отстоял "на ноль".
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @CPCacerenoSAD! #CopaDelRey | @UnicajaBanco pic.twitter.com/zleK9hJSnq— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2023
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