Лунин в старте Реала на матч 1/16 финала Кубка Испании против Касереньо

Украинский голкипер Андрей Лунин, выйдет в стартовом составе " Реала " в сегодняшнем матче 1/16 финала Кубка Испании против "Касереньо".

Основной кипер сливочных Тибо Куртуа на матч не поехал - у него проблемы со здоровьем.

Напомним, что поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Также отметим, что в текущем сезоне Лунин из-за травмы Куртуа успел провести четыре матча в чемпионате Испании и две встречи в Лиге чемпионов, в которых пропустил 4 гола и два поединка отстоял "на ноль".