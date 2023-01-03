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Пошел на понижение. Украинец Серденюк сменил клуб в Ирландии

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Теперь украинец будет играть во втором по силе дивизионе страны

Пошел на понижение. Украинец Серденюк сменил клуб в Ирландии

Новина українською

26-летний украинский хавбек Виктор Серденюк сменил клуб в Ирландии. Полузащитник перешел из элитного (по местным меркам) "Шэмрок Роверс" в "Лонгфорд Таун".

О подписании игрока официально сообщил официальный сайт "Лонгфорда". Соглашение сторон рассчитано до конца 2023 года.

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"Шэмрок Роверс"в прошлом сезоне в очередной раз стал чемпионом страны, а "Лонгфорд Таун" играет в первом дивизионе страны – во втором по силе чемпионате Ирландии.

Отметим, что сезона в Ирландии стартует в феврале.

В Украине Серденюк поиграл за "Балкан", "Кремень", "Черноморец" и "Реал Фарму". В сентябре 2022 года игрок присоединился к ирландскому гранду, где провел 3 неполных поединка чемпионата и 2 матча в Лиге конференций.

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В статье: Виктор Серденюк
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