  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко выйдет в старте Арсенала на Ньюкасл
В тренде

Зинченко выйдет в старте Арсенала на Ньюкасл

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Матч должен быть очень интересным

Зинченко выйдет в старте Арсенала на Ньюкасл

Фото: Arsenal

Новина українською

Украинский игрок "Арсенала " Александр Зинченко выйдет в стартовом составе "канониров " в сегодняшнем (домашнем) матче 19-го тура АПЛ против "Ньюкасла ".

Напомним, что поединок начнется в 21:45 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также отметим, что в текущем сезоне Зинченко в составе "канониров " провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

"Арсенал" на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ, "Ньюкасл" идет на 3-м месте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Ньюкасл Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде