Зинченко выйдет в старте Арсенала на Ньюкасл

Украинский игрок "Арсенала " Александр Зинченко выйдет в стартовом составе "канониров " в сегодняшнем (домашнем) матче 19-го тура АПЛ против "Ньюкасла ".

Напомним, что поединок начнется в 21:45 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Также отметим, что в текущем сезоне Зинченко в составе "канониров " провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

"Арсенал" на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ, "Ньюкасл" идет на 3-м месте.

⚡️ ???????????????????????????????? ⚡️



???????? Saliba at the back

???????? Odegaard in midfield

???????? Martinelli on the wing



Let’s start 2023 positively ???? pic.twitter.com/B1TN2fYDuQ