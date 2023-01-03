Зинченко выйдет в старте Арсенала на Ньюкасл
Матч должен быть очень интересным
Фото: Arsenal
Украинский игрок "Арсенала " Александр Зинченко выйдет в стартовом составе "канониров " в сегодняшнем (домашнем) матче 19-го тура АПЛ против "Ньюкасла ".
Напомним, что поединок начнется в 21:45 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет
Также отметим, что в текущем сезоне Зинченко в составе "канониров " провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
"Арсенал" на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ, "Ньюкасл" идет на 3-м месте.
⚡️ ???????????????????????????????? ⚡️— Arsenal (@Arsenal) January 3, 2023
???????? Saliba at the back
???????? Odegaard in midfield
???????? Martinelli on the wing
Let’s start 2023 positively ???? pic.twitter.com/B1TN2fYDuQ
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