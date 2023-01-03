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Миколенко выходит в стартовом составе Эвертона на матч против Брайтона

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Украинец снова в деле

Миколенко выходит в стартовом составе Эвертона на матч против Брайтона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе своей команды в сегодняшнем (домашнем) матче 19-го тура АПЛ против "Брайтона".

Напомним, что поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Также отметим, что в текущем сезоне Миколенко в составе "ирисок " провел 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брайтон энд Хоув Альбион Виталий Миколенко
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