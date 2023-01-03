Миколенко выходит в стартовом составе Эвертона на матч против Брайтона
Украинец снова в деле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
Напомним, что поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Также отметим, что в текущем сезоне Миколенко в составе "ирисок " провел 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
Tonight's Toffees! ✊#EVEBHA pic.twitter.com/b3IADHQ909— Everton (@Everton) January 3, 2023
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Шахтер поставил мне ультиматум". Чурко вспомнил сорванный трансфер в Бенфику
- Инсайдер озвучил сумму второго предложения Арсенала по Мудрику
- Источник: Львов подпишет экс-голкипера Динамо и Шахтера
- Коноплянка: У Де Дзерби было предвзятое отношение - сделать меня везде виноватым
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн