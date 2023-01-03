Тоттенхэм сделал предложение по Малиновскому

Лондонский " Тоттенхэм " сделал "Аталанте" официальный запрос по возможному трансферу украинского хавбека Руслана Малиновского.

Как пишет Corriere della Sera, "шпоры" предлагают аренду до конца сезона с выкупом. Однако пункт о выкупе трансфера 29-летнего игрока станет обязательным только в случае выполнения определенных условий во второй половине сезона.

Финансовые детали предложения "шпор" не раскрываются.

Напомним, что в подписании Малиновского также заинтересованы "Вест Хэм" и "Марсель".