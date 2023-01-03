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Тоттенхэм сделал предложение по Малиновскому

Наши за границей
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Аренда до конца сезона с правом выкупа

Тоттенхэм сделал предложение по Малиновскому

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" сделал "Аталанте" официальный запрос по возможному трансферу украинского хавбека Руслана Малиновского.

Как пишет Corriere della Sera, "шпоры" предлагают аренду до конца сезона с выкупом. Однако пункт о выкупе трансфера 29-летнего игрока станет обязательным только в случае выполнения определенных условий во второй половине сезона.

Финансовые детали предложения "шпор" не раскрываются.

Напомним, что в подписании Малиновского также заинтересованы "Вест Хэм" и "Марсель".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Corriere della Sera

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