Тоттенхэм сделал предложение по Малиновскому
Аренда до конца сезона с правом выкупа
Фото: пресс-служба УАФ
Лондонский "
Как пишет Corriere della Sera, "шпоры" предлагают аренду до конца сезона с выкупом. Однако пункт о выкупе трансфера 29-летнего игрока станет обязательным только в случае выполнения определенных условий во второй половине сезона.
Финансовые детали предложения "шпор" не раскрываются.
Напомним, что в подписании Малиновского также заинтересованы "Вест Хэм" и "Марсель".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Corriere della Sera
Популярное сейчас
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Мудрик в Арсенале: Шахтер размышляет, игрок настаивает, последнее слово за Ахметовым
- Решетка для Павелко, чемпионство для Днепра-1, Донбасс-Арена для Шахтера. 23 дерзких прогноза на 2023 год
- Мудрик уже согласовал контракт с Арсеналом на пять лет
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн