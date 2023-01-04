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Украинец признан тренером года в экзотической Камбодже

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Он привел команду к чемпионскому титулу

Украинец признан тренером года в экзотической Камбодже

Фото: twitter.com/PhnomPenhCrown

Новина українською

Украинский тренер "Пномпень Краун" Олег Старинский после завоевания второго чемпионства в Премьер-лиге Камбоджи подряд удостоился звания лучшего наставника прошлого сезона.

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В Азии поразили лидерские качества 37-летнего украинца, сумевшего ликвидировать отставание в 18 очков в ходе чемпионата. "Пномпень Краун" и "Висакха" набрали одинаковое количество очков (52), но благодаря лучшим результатам в очных поединках титул остался у действующего чемпиона.

Напомним, украинский коуч возглавил клуб из столицы Камбоджи в ноябре 2020 году. До этого он работал видеоаналитиком в "Шахтере" U-19.

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В статье: Олег Старинский
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