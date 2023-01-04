Не впечатлил. Известна оценка Зинченко за матч против Ньюкасла

Во вторник, 3 января, "Арсенал" на своем поле встречался с "Ньюкаслом" в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Противостояние завершилось со счетом 0:0.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонской команды и провел на поле все 90 минут игрового времени. На его счету желтая карточка и две проигранные попытки отобрать мяч у соперника. Кроме того, Зинченко выиграл только одну из трех воздушных дуэлей, а точность его передач составила 92%.

Он получил от статистического портала WhoScored оценку 6.5. Столько же у вингера Габриэла Мартинелли. Более низкий балл получили Эдди Нкетии (6.2) и Такехиро Томиясу (6.0), который вышел на замену.