"Из-за поля мы не так часто владели мячом". Лунин - о победе над Касереньо
Украинский голкипер подвел итоги встречи
Фото: realmadrid.com
Во вторник, 3 января, "Реал" на выезде минимально обыграл "Касереньо" (1:0) в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, сохранив свои ворота на замке. Украинец после матча подвел итоги встречи.
"Мы знали соперника и поле, которое нас ждало. Это конкурентоспособная, сильная команда, у них сложное поле и плотная защита. Но в конце концов, это была хорошая ночь для нас, а это самое главное.
Одно из отличий заключается в том, что мы не так часто владели мячом. Это из-за поля. Нам не хватало прикосновения к мячу и игры в тот футбол, в который мы обычно играем. Было сложно играть длинными передачами и бороться в дуэлях. Но эти игры также надо выигрывать.
Я доволен, что сыграл на ноль, но это работа всей команды. Мы очень много отдали сил и я хочу поблагодарить партнеров. Главное - победа, мы двигаемся вперед.
Плотный график? Тренер и его штаб очень хорошо справляются с этим. Мы хорошо тренируемся, практически у каждого своя программа. С нетерпением ждем участия во всех соревнованиях", - приводит слова Лунина пресс-служба "сливочных".
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