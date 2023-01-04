"Из-за поля мы не так часто владели мячом". Лунин - о победе над Касереньо

Во вторник, 3 января, "Реал" на выезде минимально обыграл "Касереньо" (1:0) в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, сохранив свои ворота на замке. Украинец после матча подвел итоги встречи.

"Мы знали соперника и поле, которое нас ждало. Это конкурентоспособная, сильная команда, у них сложное поле и плотная защита. Но в конце концов, это была хорошая ночь для нас, а это самое главное.

Одно из отличий заключается в том, что мы не так часто владели мячом. Это из-за поля. Нам не хватало прикосновения к мячу и игры в тот футбол, в который мы обычно играем. Было сложно играть длинными передачами и бороться в дуэлях. Но эти игры также надо выигрывать.

Я доволен, что сыграл на ноль, но это работа всей команды. Мы очень много отдали сил и я хочу поблагодарить партнеров. Главное - победа, мы двигаемся вперед.