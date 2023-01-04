"Как же он хорош". Зинченко удостоился похвалы от легенды Челси
Джон Терри отметил игру украинского футболиста
Фото: arsenal.com
Экс-защитник лондонского "Челси" и сборной Англии Джон Терри отметил игру футболиста сборной Украины Александра Зинченко. Легенда написал короткий твит после вчерашнего матча "Арсенала" против "Ньюкасла" в 19-м туре АПЛ.
"Как же хорош Зинченко", - написал Терри в своем Twitter.
К слову, противостояние завершилось со счетом 0:0. Портал WhoScored не слишком высоко оценил старания Зинченко. Напомним, "Арсенал" с 44 очками продолжает лидировать в чемпионате Англии. Отрыв от ближайшего преследователя "Манчестер Сити" составляет 8 пунктов.
Читайте такжеАПЛ. Арсенал - Ньюкасл 0:0. Матч желтых карточек
How good is Zinchenko ????????— John Terry (@JohnTerry26) January 3, 2023
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
04.01.2023 в 11:48
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