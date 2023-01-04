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"Как же он хорош". Зинченко удостоился похвалы от легенды Челси

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(2 голосов)

Джон Терри отметил игру украинского футболиста

"Как же он хорош". Зинченко удостоился похвалы от легенды Челси

Фото: arsenal.com

Новина українською

Экс-защитник лондонского "Челси" и сборной Англии Джон Терри отметил игру футболиста сборной Украины Александра Зинченко. Легенда написал короткий твит после вчерашнего матча "Арсенала" против "Ньюкасла" в 19-м туре АПЛ.

"Как же хорош Зинченко", - написал Терри в своем Twitter.

К слову, противостояние завершилось со счетом 0:0. Портал WhoScored не слишком высоко оценил старания Зинченко. Напомним, "Арсенал" с 44 очками продолжает лидировать в чемпионате Англии. Отрыв от ближайшего преследователя "Манчестер Сити" составляет 8 пунктов.

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В статье: Джон Терри Арсенал (Лондон) Ньюкасл Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
04.01.2023 в 11:48
Зіна провів дуже непоганий матч, віддавав у розріз кінжальні предачі та просував м'яч але бували й моменти коли тормозив гру та передержував м'яч.
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