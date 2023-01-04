Коваленко и Малиновский – в запасе на очный матч своих команд

Сегодня, 4 января "Специя" на своем поле примет "Аталанту" в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Украинские полузащитники Виктор Коваленко и Руслан Малиновский не попали в стартовые составы своих команд на очный матч.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

В этом сезоне Малиновский провел 14 матчей за "бергамасков", забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи. Коваленко принял участие в семи матчах за "орлят", не отличившись результативными действиями. Стоит отметить, что украинец недавно восстановился после серьезной травмы бедра, из-за которой пропустил несколько месяцев.

Напомним, "Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков в 15 матчах. "Специя" имеет в своем активе 14 пунктов и располагается на 17-й строчке.