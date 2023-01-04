Зинченко - после ничьей с Ньюкаслом: Продолжаем бороться до самого конца

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал ничью "канониров" против "Ньюкасла" (0:0) в матче 19-го тура АПЛ.

"Не тот результат, которого мы хотели, но мы продолжаем бороться до самого конца", – написал Зинченко после матча.

Напомним, что не смотря на потерю очков, "Арсенал" продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Выигрышная серия команды Микеля Артеты до этой встречи составляла 5 матчей.

Последний раз "Арсенал" выигрывал чемпионат Англии в сезоне 2003/04.