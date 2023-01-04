Малиновский хочет в АПЛ. Тоттенхэм не хочет платить большие деньги за возрастного игрока
Лондонский клуб не будет менять свою кадровую политику
Фото: SOS Fanta
Лондонский "
Источник также отмечает, что сам игрок хочет зимой перебраться в АПЛ, однако проблема остается той же, что и минувшим летом, когда лондонский клуб рассматривал возможность подписания Малиновского.
Лондонский клуб не хочет нарушать свою кадровую политику и не намерен платить большие суммы за условно возрастных игроков в районе 30 лет.
Малиновскому исполнится 30 лет в мае, и если "Аталанта" не снизит свои трансферные аппетиты до 13-15 миллионов евро, то "Тоттенхэм" платить больше не будет.
Напомним, что в подписании Малиновского также заинтересованы "Вест Хэм" и "Марсель".
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