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Малиновский хочет в АПЛ. Тоттенхэм не хочет платить большие деньги за возрастного игрока

Наши за границей
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Лондонский клуб не будет менять свою кадровую политику

Малиновский хочет в АПЛ. Тоттенхэм не хочет платить большие деньги за возрастного игрока

Фото: SOS Fanta

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" вернулся к варианту с подписанием украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского. Такую информацию подтверждает британский Sky Sports.

Источник также отмечает, что сам игрок хочет зимой перебраться в АПЛ, однако проблема остается той же, что и минувшим летом, когда лондонский клуб рассматривал возможность подписания Малиновского.

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Лондонский клуб не хочет нарушать свою кадровую политику и не намерен платить большие суммы за условно возрастных игроков в районе 30 лет.

Малиновскому исполнится 30 лет в мае, и если "Аталанта" не снизит свои трансферные аппетиты до 13-15 миллионов евро, то "Тоттенхэм" платить больше не будет.

Напомним, что в подписании Малиновского также заинтересованы "Вест Хэм" и "Марсель".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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