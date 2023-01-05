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Стали известны оценки Коваленко и Малиновского за матч Специя – Аталанта

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцы получили не слишком много игрового времени

Стали известны оценки Коваленко и Малиновского за матч Специя – Аталанта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 4 января, "Специя" Виктора Коваленко сыграла с "Аталантой" Руслана Малиновского в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Украинские полузащитники не вышли в стартовом составе своих команд, появившись на поле лишь в концовке встречи.

Поединок завершился со счетом 2:2, а авторитетный портал SofaScore оценил действия украинских представителей.

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Коваленко провел на поле 12 минут и получил оценку 6.5 - средний показатель среди тех, кто вышел на замену в составе "Специи". За это время Виктор успел восемь раз коснуться мяча, сделать четыре передачи (три точных и одну ключевую), проиграть одну дуэль в воздухе, совершить один отбор и перехват, а также дважды потерять мяч.

Действия Малиновского были оценены в 6.9 балла - средняя оценка среди всех игроков "Аталанты". Руслан сыграл только восемь минут, но за отведенное время сделал девять передач (семь точных), три из них были длинными, навес, успешную попытку дриблинга, заработать один фол, дважды выиграть позицию, раз вынести мяч и единожды выиграть верховую дуэль.

"Аталанта" занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, а "Специя" идет на 17-й строчке.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко Специя
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (2)
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can (Торонто, Львов)
05.01.2023 в 09:07
Аталанта явно тупить. Тримати такого корисного гравця на банцi...
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download1 (huyersk)
05.01.2023 в 08:30
Молодії, хлопці!
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