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Бывший нападающий Металлиста 1925, Миная и Вереса трудоустроился на Мальте

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В экзотическом клубе

Бывший нападающий Металлиста 1925, Миная и Вереса трудоустроился на Мальте

UA-Футбол
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Мальтийский клуб "Санта-Лючия" объявила о первых двух январских подписаниях. Ими стали бразильский защитник Родольфо Соареш и украинский нападающий Роберт Гегедош, сообщает местное издание.

Роберт Гегедош наиболее известен в Украине по выступлениям за закарпатский "Минай", за который немало забивал на более низких уровнях. После нескольких каденций в "Минае" Гегедош играл за "Металлист 1925", также – за "Верес". А последним его клубом был армянский "Пюник".

Гегедош присоединился к "Пюнику" в августе 2022-го года. За это время футболист принял участие в 10-ти матчах во всех турнирах. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.

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В статье: Роберт Гегедош
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Источник:
timesofmalta.com

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