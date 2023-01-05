Бывший нападающий Металлиста 1925, Миная и Вереса трудоустроился на Мальте

Мальтийский клуб "Санта-Лючия" объявила о первых двух январских подписаниях. Ими стали бразильский защитник Родольфо Соареш и украинский нападающий Роберт Гегедош, сообщает местное издание.

Роберт Гегедош наиболее известен в Украине по выступлениям за закарпатский "Минай", за который немало забивал на более низких уровнях. После нескольких каденций в "Минае" Гегедош играл за "Металлист 1925", также – за "Верес". А последним его клубом был армянский "Пюник".

Гегедош присоединился к "Пюнику" в августе 2022-го года. За это время футболист принял участие в 10-ти матчах во всех турнирах. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.