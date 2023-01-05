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Украинец Балашов покинул казахстанский Актобе

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Теперь игрок - свободный агент

Украинец Балашов покинул казахстанский Актобе

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Украинский полузащитник Виталий Балашов футболист покинул казахстанский "Актобе". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, 31-летний футболист стал свободным агентом.

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В прошедшем сезоне (в Казахстане он проводится по системе весна-осень) Балашов сыграл за команду 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

За "Актобе" Виталий играл с лета 2021 года. В УПЛ В ранее также выступал за "Черноморец", "Олимпик" и "Говерлу".

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В статье: Виталий Балашов Актобе
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Источник:
Актобе

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