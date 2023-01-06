Экс-игрок Динамо Самойлов: Когда играл в России в начале 00-х, уже тогда было видно, что они свысока относятся к украинцам

Экс-игрок " Динамо " Виталий Самойлов рассказал об отношении к себе со стороны россиян во время его выступлений в чемпионате России.

"Когда я там играл в начале 00-х, уже тогда было видно, что они немного свысока относятся к украинцам. Эти их фразы "сначала мы, а потом хохли". Меня уже тогда начало бесить. А однажды один из моих близких на то время товарищей сказал: "Когда мы уже от вас отгородимся 6-метровым забором?" Это был 2000 или 2001 год. Они уже к нам так относились. Но, как оказалось, со временем они захотели захватить нашу страну.

Хотя, с другой стороны, у меня был один знакомый министр и он мне помогал всем, чем можно и нельзя. Например, нужно было по футбольным делам получить официальную прописку, чтобы я мог летать из города в город. Я пришел в их службу, которая этим занимается. Вышла женщина – майор. Там была очередь, и она при всех начала отчитывать меня, что наш Ющенко о чем-то слезливо умолял Путина, стоя на коленях. Вся очередь утихла.

Я послушал и ответил: "Вы видели, как он стоял на коленях? Что вы мне рассказываете свои истории?" Ее это так разозлило, что она порвала мое заявление. Сказала, что я ничего не получу и убежала в свой кабинет. Но спустя некоторое время этот министр помог мне получить нужное разрешение", - сказал Самойлов.