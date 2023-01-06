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Безус хочет покинуть Омонию из-за отсутствия практики

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(1 голосов)

И подыскать новый клуб

Безус хочет покинуть Омонию из-за отсутствия практики

Фото: Goal News CY

Новина українською

Украинский хавбек "Омонии" Роман Безус хочет покинуть кипрский клуб, сообщает Goal Cyprus.

32-летний украинец из-за отсутствия игровой практики на вчерашней встрече с руководством клуба попросил отпустить его в другую команду.

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Руководство "Омонии" не относится негативно к возможности прекращения сотрудничества с украинским хавбеком, поскольку его приход не дал ожидаемого результата.

Если футболист найдет себе новую команду, то покинет "Омонию".

Отметим, что в текущем сезоне Безус сыграл 650 минут за "Омонию" в 17 матчах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Контракт игрока с "Омонией" рассчитано до лета 2024 года.

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В статье: Роман Безус Омония (Никосия)
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Источник:
Goal Cyprus

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.01.2023 в 22:30
Come to Kryvbass)))
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