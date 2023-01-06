Безус хочет покинуть Омонию из-за отсутствия практики
И подыскать новый клуб
Фото: Goal News CY
Украинский хавбек "Омонии" Роман Безус хочет покинуть кипрский клуб, сообщает Goal Cyprus.
32-летний украинец из-за отсутствия игровой практики на вчерашней встрече с руководством клуба попросил отпустить его в другую команду.
Руководство "Омонии" не относится негативно к возможности прекращения сотрудничества с украинским хавбеком, поскольку его приход не дал ожидаемого результата.
Если футболист найдет себе новую команду, то покинет "Омонию".
Отметим, что в текущем сезоне Безус сыграл 650 минут за "Омонию" в 17 матчах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Контракт игрока с "Омонией" рассчитано до лета 2024 года.
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