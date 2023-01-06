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СМИ: Лунин отказал Аяксу

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После отказа Аякс подписал другого кипера

СМИ: Лунин отказал Аяксу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не планирует покидать мадридский клуб.

Как сообщает Relevo, Лунин отклонил все предлжения, которые у него были на данный момент.

Одним из таких клубов был "Аякс". После отказа украинца нидерландцы подписали вратаря "Вильярреала" Херонимо Рульи.

Читайте такжеЛунин: Я страдаю и жду в Реале уже три года. Но не для того, чтобы уйти

Также у Лунина были предложения от клубов АПЛ и Бундеслиги.

Источник также пишет о том, что Летом ситуация может измениться.

У игрока останется год контракта с мадридцами, стороны проанализируют ситуацию и примут решение о будущем голкипера.

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В статье: Аякс (Амстердам) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Relevo

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 00:23
"Нас и здесь неплохо кормят." ©
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