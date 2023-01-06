СМИ: Лунин отказал Аяксу
После отказа Аякс подписал другого кипера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не планирует покидать мадридский клуб.
Как сообщает Relevo, Лунин отклонил все предлжения, которые у него были на данный момент.
Одним из таких клубов был "Аякс". После отказа украинца нидерландцы подписали вратаря "Вильярреала" Херонимо Рульи.
Также у Лунина были предложения от клубов АПЛ и Бундеслиги.
Источник также пишет о том, что Летом ситуация может измениться.
У игрока останется год контракта с мадридцами, стороны проанализируют ситуацию и примут решение о будущем голкипера.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Relevo
Популярное сейчас
- Роналду стоя похлопал голу Аль-Насра в матче против Аль-Таи. Криштиану не попал в заявку – Видео
- Руководство Челси хочет убедиться, что Мудрик хочет перейти именно к ним, а не в Арсенал
- Бурятский шаман под звуки бубна объявил о предстоящей аннексии двух американских штатов - ВИДЕО
- Стали известны оценки Коваленко и Малиновского за матч Специя – Аталанта
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Барселиниуc (землянин)
07.01.2023 в 00:23
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн