СМИ: Лунин отказал Аяксу

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не планирует покидать мадридский клуб.

Как сообщает Relevo, Лунин отклонил все предлжения, которые у него были на данный момент.

Одним из таких клубов был "Аякс". После отказа украинца нидерландцы подписали вратаря "Вильярреала" Херонимо Рульи.

Также у Лунина были предложения от клубов АПЛ и Бундеслиги.

Источник также пишет о том, что Летом ситуация может измениться.

У игрока останется год контракта с мадридцами, стороны проанализируют ситуацию и примут решение о будущем голкипера.