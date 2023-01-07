  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Одна из худших в команде. Миколенко получил оценку за кубковый матч с МЮ
В тренде

Одна из худших в команде. Миколенко получил оценку за кубковый матч с МЮ

Наши за границей
(1 голосов)

Эвертон проиграл 1:3

Одна из худших в команде. Миколенко получил оценку за кубковый матч с МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В 1/32-ой финала Кубка Англии "Эвертон" на чужом поле противостоял МЮ. Матч закончился победой манкунианцев 3:1. Голы забивали Антони, Коуди (авт.), Рашфорд (пен.) и Коуди за "Эвертон".

81-ну минуту за "ирисок" отыграл украинский защитник Виталий Миколенко. Он получил одну из самых плохих оценок в команде от аналитического ресурса sofascore. Действия Миколенко оценили в 6.2 балла – среди игроков основы меньше только у центрального защитника Годфри (5.9).

Одна из худших в команде. Миколенко получил оценку за кубковый матч с МЮ - изображение 1

Скриншот - sofascore

Миколенко тридцать раз коснулся мяча, выполнил 15 точных передач, осуществил две ключевые передачи. На его счету два кросса и один удар по воротам.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Лунин отказал Аяксу
yellow-arrow
Безус хочет покинуть Омонию из-за отсутствия практики
yellow-arrow
Экс-игрок Динамо Самойлов: Когда играл в России в начале 00-х, уже тогда было видно, что они свысока относятся к украинцам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sofascore

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде