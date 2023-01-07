Одна из худших в команде. Миколенко получил оценку за кубковый матч с МЮ

В 1/32-ой финала Кубка Англии "Эвертон" на чужом поле противостоял МЮ. Матч закончился победой манкунианцев 3:1. Голы забивали Антони, Коуди (авт.), Рашфорд (пен.) и Коуди за "Эвертон".

81-ну минуту за "ирисок" отыграл украинский защитник Виталий Миколенко. Он получил одну из самых плохих оценок в команде от аналитического ресурса sofascore. Действия Миколенко оценили в 6.2 балла – среди игроков основы меньше только у центрального защитника Годфри (5.9).

Скриншот - sofascore

Миколенко тридцать раз коснулся мяча, выполнил 15 точных передач, осуществил две ключевые передачи. На его счету два кросса и один удар по воротам.