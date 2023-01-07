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Кухаревич может пропустить из-за травмы еще больше месяца

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Но есть и положительный вариант развития событий

Кухаревич может пропустить из-за травмы еще больше месяца

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич до сих пор находится в лазарете. Он еще ни разу не попал в заявку на матчи, которые состоялись после международной паузы.

Как сообщает официальный сайт команды, причина этого – травма. Какой вид повреждения – клуб не сообщает.

Украинец в лучшем случае вернется на поле 17 января, в худшем – 9 февраля.

В последний раз Кухаревич выступал за "Хиберниан" 12 декабря в матче Шотландской Премьер-лиги против "Килмарнока". Тогда он провел на поле все 90 минут.

В общей сложности на счету нападающего три гола и один ассист в 10-ти матчах этого сезона. Кухаревич находится в "Хиберниане" на правах аренды из французского "Труа".

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В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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