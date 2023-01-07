Фабрицио Романо: Малиновский перейдет в Марсель. Контракт будет подписан на следующей неделе

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вскоре станет игроком "Марселя". Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Французский клуб приближается к соглашению с “бергамасками”. Переговоры между клубами находятся на финальной стадии.

Речь идет о полноценном трансфере, а не переходе на условиях аренды. "Бело-голубые" заплатят за полузащитника 12 миллионов евро с бонусами.

"Марсель" и Малиновский уже согласовали контракт. Ожидается, что он будет подписан на следующей неделе.

Отметим, что Малиновский выступает за "Аталанту" с июля 2019 года. Тогда "бергамаски" заплатили за трансфер 13,6 млн евро. В настоящее время полузащитник оценивается в 18 млн евро, согласно данным аналитического портала Transfermarkt.