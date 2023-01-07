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Обновление по Малиновскому от Романо: известны детали контракта с Марселем

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Соглашение должно быть подписано на следующей неделе

Обновление по Малиновскому от Романо: известны детали контракта с Марселем

Фото: atalanta.it / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо обновил информацию о трансфере Руслана Малиновского в "Марсель". Как отмечает источник, "Марсель" заплатит "Аталанте" около десяти миллионов евро. Это будет не полноценный контракт, а аренда с обязательным правом выкупа.

Полноценно игроком провансальцев Руслан Малиновский станет летом 2023-го года.

Источник сообщает, что украинец в восторге от нового приключения и уже в ближайшее время пройдет медосмотр в новом клубе.

Ранее Фабрицио Романо писал о полноценном контракте Малиновского с "Марселем" за двенадцать миллионов евро.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
Фабріціо Романо

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