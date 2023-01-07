Обновление по Малиновскому от Романо: известны детали контракта с Марселем

Итальянский авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо обновил информацию о трансфере Руслана Малиновского в "Марсель". Как отмечает источник, "Марсель" заплатит "Аталанте" около десяти миллионов евро. Это будет не полноценный контракт, а аренда с обязательным правом выкупа.

Полноценно игроком провансальцев Руслан Малиновский станет летом 2023-го года.

Источник сообщает, что украинец в восторге от нового приключения и уже в ближайшее время пройдет медосмотр в новом клубе.

Ранее Фабрицио Романо писал о полноценном контракте Малиновского с "Марселем" за двенадцать миллионов евро.