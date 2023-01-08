Игнатенко в матче Кубка Франции против команды Лиги 1 сыграл чуть больше 25 минут

Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко принял участие в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Ренна". Футболист вышел на замену во втором тайме на 64-й минуте.

Игнатенко появился при счете 1:2 в пользу "Ренна", когда "Бордо" играл в меньшинстве. До конца матча ситуация на табло не изменилась, и команда украинца уступила и выбыла из соревнования.

Полузащитник из всех трех матчей "жирондинцев" в текущем розыгрыше Кубка Франции дважды появлялся со скамьи для запасных. Тренер в каждой из этих встреч производил ротацию состава. Это в поединках Лиги 2 Игнатенко – безальтернативно основной игрок.

Всего на счету 25-летнего украинца 18 матчей во всех турнирах.

Напомним, что Игнатенко перешел из "Шахтера" в "Бордо" на полноценной основе, однако официально неизвестно, на сколько был подписан контракт.