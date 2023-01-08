Игнатенко в матче Кубка Франции против команды Лиги 1 сыграл чуть больше 25 минут
Тренер "жирондинцев" провел ротацию
Твіттер Бордо/Автор невідомий
Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко принял участие в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Ренна". Футболист вышел на замену во втором тайме на 64-й минуте.
Игнатенко появился при счете 1:2 в пользу "Ренна", когда "Бордо" играл в меньшинстве. До конца матча ситуация на табло не изменилась, и команда украинца уступила и выбыла из соревнования.
Полузащитник из всех трех матчей "жирондинцев" в текущем розыгрыше Кубка Франции дважды появлялся со скамьи для запасных. Тренер в каждой из этих встреч производил ротацию состава. Это в поединках Лиги 2 Игнатенко – безальтернативно основной игрок.
Всего на счету 25-летнего украинца 18 матчей во всех турнирах.
Напомним, что Игнатенко перешел из "Шахтера" в "Бордо" на полноценной основе, однако официально неизвестно, на сколько был подписан контракт.
Популярное сейчас
- Серия А. Интер не подтверждает победу над Наполи
- Гакпо дебютировал за Ливерпуль
- Кубок Франции. Сенсация в Монако и досрочный вылет прошлогоднего финалиста
- Шахтер снова сообщил Арсеналу, что хочет получить за Мудрика 100 миллионов евро
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО