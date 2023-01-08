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Новичок Вереса: Рассматривал вариант только в Украине. Над зарубежными предложениями не работал

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Возвращение в УПЛ

Новичок Вереса: Рассматривал вариант только в Украине. Над зарубежными предложениями не работал

Фото: НК Верес

Новина українською

Новичок "Вереса" Денис Балан прокомментировал, почему выбрал именно ровенский клуб:

– Как возник вариант с ровенской командой, и кто вышел на тебя?

– Агент помог найти этот вариант. Мы рассматривали варианты только из Украины. Я сообщил своему агенту об этом и через одну-две недели он нашел эту возможность.

– А почему ты выбрал именно “Верес”? Какие факторы больше всего повлияли на твой выбор?

– Много факторов было. Мы вели переговоры с другими клубами, но "Верес" оказался самым ловким. Клуб был очень упорным. Также я очень много знаю о команде, это, возможно, самая важная причина, ведь я пересекался раньше со многими ребятами, которые сейчас играют за “Верес”.

Знаю, что там царит семейная атмосфера. Когда я играл в “Ингульце”, то почувствовал, как атмосфера в команде влияет на игроков. Это условие дает мне самые лучшие перспективы проявить себя.

Когда в команде все хорошо, хорошие люди, а мы футболисты, прежде всего люди, то в таком коллективе тебе хочется работать, развиваться и выкладываться на максимум. Атмосфера делает команду одним целым. Поэтому этот фактор очень важен.

– Ты говорил, что рассматривал другие варианты, можешь назвать клубы или лигу?

– Я считаю, что сейчас называть клубы некорректно. А предложения были из УПЛ, потому что я решил возвращаться в Украину. Меня же никто не выгонял из Словакии. У меня был контракт до 30 июня этого года. Все были довольны нашими отношениями, но я захотел вернуться домой, к родным, ведь трудно находиться вдали от близких и не видеть их.

Особенно когда у меня беременная женщина. Это было очень тяжело. Мы рассматривали только варианты с возвращением в Премьер-лигу, но были зарубежные предложения. Я сразу сообщил агенту, что их рассматривать не буду. И мы начали работать только в направлении УПЛ”, - сказал Балан.

Отметим, что в апреле 2022-го защитник покинул “Кривбасс” и перешел в чешский “МАС Таборско”. После этого играл за словацкую "Злату Моравице". До трансферов эти зарубежные чемпионаты Балан выступал также за “Черноморец” и “Ингулец”.

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В статье: Денис Балан Верес (Ровно) Ингулец (Петрово)
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Источник:
УФ

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