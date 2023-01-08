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Коваленко второй раз подряд не попал в старт Специи после восстановления от травмы

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Пока украинец – запасной

Коваленко второй раз подряд не попал в старт Специи после восстановления от травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Специя" примет "Лечче" на стадионе "Альберто Пикко" в матче 17-го тура чемпионата Италии. В стартовом составе хозяев главный тренер Лука Готти не нашел места украинцу Виктору Коваленко.

Второй раз после восстановления от травмы полузащитник начнет поединок со скамейки для запасных. В предыдущем туре он сыграл 11 минут против "Аталанты".

Коваленко находился в лазарете в период с середины октября по середину декабря. Затем украинец принял участие в нескольких товарищеских матчах команды, в том числе появляясь с первых минут.

"Специя" и "Лечче" начнут в 16:00.

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В статье: Виктор Коваленко Лечче Специя
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