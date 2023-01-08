Арсенал и Артета уверены в переходе Мудрика

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал текущую ситуацию по трансферу украинского вингера "Шахтера" Михаила Мудрика:

“Конечно, “Арсенал” уверен [в переходе Мудрика], и Артета тоже. Но самое важное договориться с "Шахтером". Они были очень сильны в переговорах. В сентябре они отклонили предложение в 30 миллионов от "Эвертона", когда это казалось отличным вариантом. Никаких дедлайнов нет. Переговоры продолжаются”, - сказал Романо.