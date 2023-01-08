Арсенал и Артета уверены в переходе Мудрика
Главное – договоренность с "горняками"
Фото: ФК Шахтер
Инсайдер Фабрицио Романо рассказал текущую ситуацию по трансферу украинского вингера "Шахтера" Михаила Мудрика:
“Конечно, “Арсенал” уверен [в переходе Мудрика], и Артета тоже. Но самое важное договориться с "Шахтером". Они были очень сильны в переговорах. В сентябре они отклонили предложение в 30 миллионов от "Эвертона", когда это казалось отличным вариантом. Никаких дедлайнов нет. Переговоры продолжаются”, - сказал Романо.
Напомним, что "Шахтер" отклонил и второе предложение "Арсенала" по трансферу Мудрика. "Горняки" хотят получить 100 миллионов евро за украинца.
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Источник:CaughtOffside
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