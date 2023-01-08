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Арсенал и Артета уверены в переходе Мудрика

Наши за границей
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Главное – договоренность с "горняками"

Арсенал и Артета уверены в переходе Мудрика

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал текущую ситуацию по трансферу украинского вингера "Шахтера" Михаила Мудрика:

“Конечно, “Арсенал” уверен [в переходе Мудрика], и Артета тоже. Но самое важное договориться с "Шахтером". Они были очень сильны в переговорах. В сентябре они отклонили предложение в 30 миллионов от "Эвертона", когда это казалось отличным вариантом. Никаких дедлайнов нет. Переговоры продолжаются”, - сказал Романо.

Напомним, что "Шахтер" отклонил и второе предложение "Арсенала" по трансферу Мудрика. "Горняки" хотят получить 100 миллионов евро за украинца.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
CaughtOffside

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