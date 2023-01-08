В стиле Сикана или Нуньеса. Как Яремчук упустил убийственный шанс в проигрышном матче Брюгге
Последний раз украинец забивал за клуб 19 октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 19-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграл против "Генка". В основном в составе гостей не нашлось места для украинских легионеров Эдуарда Соболя и Романа Яремчука. Защитник вообще не появился на поле, а вот форвард вышел на замену на 61-й минуте. На тот момент была ничья 1:1, а с 67-й "Брюгге" проигрывал 1:2.
Именно при проигрышном счете у форварда "Брюгге" Романа Яремчука был убийственный шанс. Двое игроков вышли практически один на один с вратарем, Яремчук получил удобный пас от партнера, но пробил небрежно – слабо и слишком неточно.
В итоге матч закончился поражением "Брюгге" 1:3.
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