В стиле Сикана или Нуньеса. Как Яремчук упустил убийственный шанс в проигрышном матче Брюгге

В матче 19-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграл против "Генка". В основном в составе гостей не нашлось места для украинских легионеров Эдуарда Соболя и Романа Яремчука. Защитник вообще не появился на поле, а вот форвард вышел на замену на 61-й минуте. На тот момент была ничья 1:1, а с 67-й "Брюгге" проигрывал 1:2.

Именно при проигрышном счете у форварда "Брюгге" Романа Яремчука был убийственный шанс. Двое игроков вышли практически один на один с вратарем, Яремчук получил удобный пас от партнера, но пробил небрежно – слабо и слишком неточно.

В итоге матч закончился поражением "Брюгге" 1:3.