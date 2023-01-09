Малиновский не попал в заявку Аталанты на матч Серии А

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в заявку команды на выездной матч с "Болоньей" в рамках 17-го тура Серии А.

Ранее сообщалось, что украинец в понедельник должен прибыть во Францию для прохождения медосмотра в "Марселе". Ожидается, что это будет не полноценный контракт, а аренда с обязательным правом выкупа. Официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Читайте также Гасперини отреагировал на уход Малиновского в Марсель

В текущем сезоне 29-летний Малиновский провел 15 матчей за "Аталанту", в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Поединок с "Болоньей" пройдет в понедельник, 9 января.