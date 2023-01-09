Малиновский не попал в заявку Аталанты на матч Серии А
Трансфер во Францию все ближе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в заявку команды на выездной матч с "Болоньей" в рамках 17-го тура Серии А.
Ранее сообщалось, что украинец в понедельник должен прибыть во Францию для прохождения медосмотра в "Марселе". Ожидается, что это будет не полноценный контракт, а аренда с обязательным правом выкупа. Официально о трансфере объявят в ближайшее время.
В текущем сезоне 29-летний Малиновский провел 15 матчей за "Аталанту", в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
Поединок с "Болоньей" пройдет в понедельник, 9 января.
???? #BolognaAtalanta, i nostri convocati!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 8, 2023
???? Our travelling squad to face Bologna!@intesasanpaolo | #SerieA #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/Gxf0ra2sgJ
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