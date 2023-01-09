  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский не попал в заявку Аталанты на матч Серии А
В тренде

Малиновский не попал в заявку Аталанты на матч Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

Трансфер во Францию все ближе

Малиновский не попал в заявку Аталанты на матч Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в заявку команды на выездной матч с "Болоньей" в рамках 17-го тура Серии А.

Ранее сообщалось, что украинец в понедельник должен прибыть во Францию для прохождения медосмотра в "Марселе". Ожидается, что это будет не полноценный контракт, а аренда с обязательным правом выкупа. Официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Читайте такжеГасперини отреагировал на уход Малиновского в Марсель

В текущем сезоне 29-летний Малиновский провел 15 матчей за "Аталанту", в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Поединок с "Болоньей" пройдет в понедельник, 9 января.

По теме
yellow-arrow
Cыч оформил дебютный гол за Кортрейк. В этом же матче он отдал голевой пас
yellow-arrow
Паркер: Возможно, Ритсу надо было бить. Но если бы Яремчук забил - мы бы это не обсуждали
yellow-arrow
В стиле Сикана или Нуньеса. Как Яремчук упустил убийственный шанс в проигрышном матче Брюгге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болонья Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде