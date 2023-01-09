Стал известен срок действия контракта Малиновского с Марселем - СМИ

Полузащитник "Аталанта" и сборной Украины Руслан Малиновский близок к переходу в "Марсель".

Сегодня, 9 января, футболист должен прибыть во Францию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. Как утверждает авторитетный журналист Николо Скира, соглашение 29-летнего украинца с французским клубом будет рассчитано до 2027 года.

Также ранее в СМИ была информация, что "бело-голубые" заплатят за полузащитника 10 миллионов евро +3 миллиона в виде различных бонусов.

Напомним, Малиновский выступает за "Аталанту" с июля 2019 года. Тогда "бергамаски" заплатили за трансфер 13,6 млн евро. В настоящее время полузащитник оценивается в 18 млн евро, согласно данным аналитического портала Transfermarkt.