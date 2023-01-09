Малиновский прибыл во Францию для завершения перехода в Марсель
Сначала он должен пройти медосмотр
Фото: Last Minute Instant News
В понедельник, 9 января, полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прибыл в Марсель, чтобы в ближайшие часы пройти медицинское обследование для местного "Олимпика".
Хавбека сборной Украины заметили в одном из аэропортов Франции.
Ruslan Malinovskyi est bien arriver à Marseille— Les Olympiens (@lesolympiens_) January 9, 2023
???? @IsoMatthieu #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/6hA75e3m7a
В случае успешного медосмотра, ожидается, что украинец подпишет контракт с французским клубом. Затем о трансфере объявят официально. Сообщалось, что соглашение 29-летнего Малиновского будет рассчитано до 2027 года. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро +3 миллиона в виде различных бонусов.
Напомним, Малиновский выступает за "Аталанту" с июля 2019 года. Тогда "бергамаски" заплатили за трансфер 13,6 млн евро. В текущем сезоне Руслан провел 15 матчей за клуб из Бергамо, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.
Популярное сейчас
- Стал известен срок действия контракта Малиновского с Марселем - СМИ
- Тайсон уничтожил боссов Интернасьонала: Я бросил все в Украине, а они так ко мне отнеслись
- Много танков и бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 8 января
- СМИ: Лунин отказал Аяксу
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО