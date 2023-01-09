Малиновский прибыл во Францию для завершения перехода в Марсель

В понедельник, 9 января, полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прибыл в Марсель, чтобы в ближайшие часы пройти медицинское обследование для местного "Олимпика".

Хавбека сборной Украины заметили в одном из аэропортов Франции.

В случае успешного медосмотра, ожидается, что украинец подпишет контракт с французским клубом. Затем о трансфере объявят официально. Сообщалось, что соглашение 29-летнего Малиновского будет рассчитано до 2027 года. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро +3 миллиона в виде различных бонусов.

Напомним, Малиновский выступает за "Аталанту" с июля 2019 года. Тогда "бергамаски" заплатили за трансфер 13,6 млн евро. В текущем сезоне Руслан провел 15 матчей за клуб из Бергамо, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.