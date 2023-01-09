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Малиновский прибыл во Францию для завершения перехода в Марсель

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Сначала он должен пройти медосмотр

Малиновский прибыл во Францию для завершения перехода в Марсель

Фото: Last Minute Instant News

Новина українською

В понедельник, 9 января, полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прибыл в Марсель, чтобы в ближайшие часы пройти медицинское обследование для местного "Олимпика".

Хавбека сборной Украины заметили в одном из аэропортов Франции.

В случае успешного медосмотра, ожидается, что украинец подпишет контракт с французским клубом. Затем о трансфере объявят официально. Сообщалось, что соглашение 29-летнего Малиновского будет рассчитано до 2027 года. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро +3 миллиона в виде различных бонусов.

Напомним, Малиновский выступает за "Аталанту" с июля 2019 года. Тогда "бергамаски" заплатили за трансфер 13,6 млн евро. В текущем сезоне Руслан провел 15 матчей за клуб из Бергамо, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
RMC Sport

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