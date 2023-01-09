Тренер Олимпика Тудор: Мы хотели подписать Малиновского еще летом
Украинец все-таки перешел в Олимпик
om.fr
Главный тренер "Марселя" Игор Тудор прокомментировал
"Мы хотели заполучить Руслана еще этим летом, это была наша цель. У нас получилось, надеюсь, сегодня сделка будет завершена.
Малиновский силен на последних тридцати метрах, у него хорошее видение игры, хорошая нога. Мне нравится, как он интерпретирует футбол. В остальном посмотрим, как он сможет себя проявить", - заявил Тудор.
Напомним, что "Олимпик" взял Малиновского в аренду с правом выкупа.
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Источник:footmercato
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