Малиновский - Аталанте: Я не прощаюсь, мы остаемся друзьями. Навсегда

Украинский полузащитник Руслан Малиновский который перешел из "Аталанты" в "Марсель", попрощался с итальянской командой.

"Спасибо клубу, моим партнерам, тренерам и особенно болельщикам. От всей души благодарю всех, кто шел со мной на протяжении этого путешествия. Я не прощаюсь, мы остаемся друзьями. Навсегда", - сказал Малиновский.

Напомним, что Малиновский стал игроком "Аталанты" летом 2019 года. С того момента он провел за команду 115 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.