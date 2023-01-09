Малиновский - Аталанте: Я не прощаюсь, мы остаемся друзьями. Навсегда
Украинец перебрался в Марсель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Руслан Малиновский который
"Спасибо клубу, моим партнерам, тренерам и особенно болельщикам. От всей души благодарю всех, кто шел со мной на протяжении этого путешествия. Я не прощаюсь, мы остаемся друзьями. Навсегда", - сказал Малиновский.
Напомним, что Малиновский стал игроком "Аталанты" летом 2019 года. С того момента он провел за команду 115 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Instagram
Популярное сейчас
- Стал известен срок действия контракта Малиновского с Марселем - СМИ
- Генштаб: Есть угроза ударов по объектам инфраструктуры. Также россияне перекидывают в РБ старую технику
- Много танков и бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 8 января
- В стиле Сикана или Нуньеса. Как Яремчук упустил убийственный шанс в проигрышном матче Брюгге
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн