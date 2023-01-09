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Малиновский - Аталанте: Я не прощаюсь, мы остаемся друзьями. Навсегда

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Украинец перебрался в Марсель

Малиновский - Аталанте: Я не прощаюсь, мы остаемся друзьями. Навсегда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский который перешел из "Аталанты" в "Марсель", попрощался с итальянской командой.

"Спасибо клубу, моим партнерам, тренерам и особенно болельщикам. От всей души благодарю всех, кто шел со мной на протяжении этого путешествия. Я не прощаюсь, мы остаемся друзьями. Навсегда", - сказал Малиновский.

Напомним, что Малиновский стал игроком "Аталанты" летом 2019 года. С того момента он провел за команду 115 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

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Официально. Руслан Малиновский - игрок Марселя
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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