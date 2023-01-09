СМИ: Брюгге приготовил для Днепра-1 6,5 млн. евро за Артема Довбика
Видят в нем идеального партнера для Романа Яремчука
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Бельгийский "Брюгге" интересуется нападающим "Днепра-1" и сборной Украины Артемом Довбиком. Об этом сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на своих турецких коллег.
Отмечается, что в Довбике бельгийцы видят хорошего партнера для другого украинского нападающего Романа Яремчука. "Брюгге" уже приготовил для "Днепра-1" предложение в размере 6,5 млн. евро, хотя украинский клуб хочет за своего нападающего по меньшей мере десять миллионов.
"Брюгге" рассчитывает сбить цену на нападающего благодаря тому факту, что вскоре у Довбика истекает контракт с "Днепром-1". Бельгийцы, по сообщениям СМИ, готовы конкурировать с "Трабзонспором", который уже давно "ведет" нападающего.
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