Малиновский: Я с честью буду носить футболку Марселя
Новичок французского клуба обратился к болельщикам
Фото: twitter.com/OM_Officiel
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попробует свои силы в новой стране. 29-летний хавбек завершил свой переход из "Аталанты" в Марсель. Новичок клуба обратился к болельщикам на французском языке.
"Я с честью буду носить футболку "Марселя". Страсть, уважение, стремление к победе. Я обещаю всегда играть сердцем. Увидимся на "Велодроме", — написал Малиновский в своем Instagram.
Напомним, французы арендовали Малиновского с обязательным правом выкупа летом. СМИ называли сумму в десять миллионов евро+три миллиона в виде различных бонусов.
Украинец уже успел попрощаться с "Аталантой", заявив, что с этим клубом у него навсегда будут дружеские отношения.
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