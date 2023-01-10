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Малиновский: Я с честью буду носить футболку Марселя

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Новичок французского клуба обратился к болельщикам

Малиновский: Я с честью буду носить футболку Марселя

Фото: twitter.com/OM_Officiel

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попробует свои силы в новой стране. 29-летний хавбек завершил свой переход из "Аталанты" в Марсель. Новичок клуба обратился к болельщикам на французском языке.

"Я с честью буду носить футболку "Марселя". Страсть, уважение, стремление к победе. Я обещаю всегда играть сердцем. Увидимся на "Велодроме", — написал Малиновский в своем Instagram.

Напомним, французы арендовали Малиновского с обязательным правом выкупа летом. СМИ называли сумму в десять миллионов евро+три миллиона в виде различных бонусов.

Украинец уже успел попрощаться с "Аталантой", заявив, что с этим клубом у него навсегда будут дружеские отношения.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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