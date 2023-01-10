Кревсун - о переходе в Боруссию Д: Это одна из лучших академий в Германии

17-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун рассказал о переходе в дортмундскую "Боруссию" U-19.

– Конечно, я очень рад перейти в Боруссию. Считаю, что это один из лучших клубов и одна из лучших академий в Германии. Сегодня, 9 января у меня будет первая тренировка с командой "Боруссии" U-19. До этого я тренировался только в составе команды U-17.

– Как тебя приняли в команде?

– Приняли очень хорошо. Я уже тренировался с командой U-17 во время начала полномасштабной войны в Украине. Все интересовались ситуацией в нашей стране, поддерживали. Тренеры сразу сказали, что могу обращаться к ним по всем вопросам.

– Отличается ли тренировочный процесс в "Боруссии" от украинских клубов?

– В "Шахтере" мы больше играли в одно-два касания. Здесь такого нет. В "Боруссии" разрешают брать инициативу на себя, делать все индивидуально. Также отмечу, что в немецком клубе большое внимание уделяется ударам по воротам. Буквально через одно упражнение – отрабатываем удары. В "Боруссии" больше игровых упражнений с мячом.

– На какой позиции на поле играешь?

– В основном, играю атакующего полузащитника, но могу сыграть и опорного хавбека.

– Приходилось уже бывать на матчах основной команды "Боруссии" на домашнем стадионе?

– Да, пару раз был. Атмосфера отличная. Я такого еще не встречал. Все фанаты находятся близко к полю, хорошо видно все происходящее.

Фанаты "Боруссии" вообще славятся своими песнями, кричалаками. "Стена", которая за воротами – там всегда очень подвижно, громко. Весь матч поют, даже кайф ловишь в этот момент.

– Хотел бы сыграть за основную команду "Боруссии"?

– Конечно, это одна из моих целей на будущее.

– А о чем глобальном мечтаешь в футболе?

– Мечтаю выиграть Лигу чемпионов. Для начала хотелось бы пробиться в сборную Украины и также завоевать с ней все возможные трофеи.

– Планируешь вернуться в Украину после нашей победы в войне?

– Конечно, я хотел бы приехать, чтобы проведать друзей и отца, которые остались в Украине. Но если у меня все будет хорошо в "Боруссии" – я бы хотел остаться здесь. Но при этом всегда бы с радостью приезжал в сборную Украины. Это мечта для каждого футболиста, - рассказал Кревсун.